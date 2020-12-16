Цена нефти Urals превысила $50 за баррель впервые с февраля
Карина Казанцева
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Цена российской экспортной нефти Urals в Европе достигла $50,26 за баррель впервые с февраля, пишет ТАСС со ссылкой на агентство S&P Global Platts.
Тем не менее, из-за слабого спроса российская нефть торгуется с дисконтом к североморскому эталону.
«Предложение нефти превысило спрос в регионе», — приводятся слова заместителя редакционного директора S&P Global Platts Джона Морли.
Он также подчеркнул, что партия российской нефти, предложенная трейдером с дисконтом в $0,55 за баррель, так и не была куплена.
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