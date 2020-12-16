X5 Retail Group обнулит наценку на социально значимые продукты

X5 Retail Group, управляющая магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», снизит цены на социально значимые продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, на такие товары будет установлена нулевая наценка, они будут продаваться по закупочной цене. Речь идет о хлебе, макаронных изделиях, говядине, черном чае, картофеле, зерновых хлопьях, ультрапастеризованном молоке.

Как рассказали в X5 Retail Group, такие товары в магазинах будут отмечены специальными ценниками.

В компании пояснили, что данная мера призвана поддержать малоимущих покупателей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия страны.

Одно их них касается заключения специальных соглашений между производителями и торговыми сетями о фиксации цен на определенные виды товаров.