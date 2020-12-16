Собянин: минимальный размер пенсии в новом году превысит 20 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минимальный размер пенсий для проживающих не менее 10 лет в столице неработающих граждан превысит 20 тыс. руб. Об этом он сообщил в своем блоге.

Так, с 1 января 2021 года минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 20 222 руб. в месяц.

Кроме того, в наступающем году москвичам проиндексируют детские пособия и социальные выплаты для пожилых граждан.

Главной задачей в сфере социальной защиты на ближайшие годы Собянин назвал постепенную трансформацию классического СОБЕСа в более гибкую систему.

Мэр города также напомнил, что будет продолжена реализация запущенных до пандемии важнейших социальных проектов.

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