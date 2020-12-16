Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов

Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство туризма Таиланда.

Теперь россиянам, которые хотят посетить Таиланд на срок до 30 дней, не нужно оформлять визу, но перед вылетом им необходимо получить сертификат о въезде на сайте посольства Таиланда в РФ.

Туристы, желающие провести в Таиланде более 30 дней, должны подать документы на оформление TR визы, которая выдается на срок до 60 дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней. Если же путешественники планируют посещение Таиланда в течение 90-270 дней, им необходимо получить Специальную туристическую визу.

При этом сохраняется требование обязательного карантина длительностью 15 ночей в отелях, одобренных властями Таиланда. Также при въезде в страну туристам нужно иметь справку с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID-19.

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