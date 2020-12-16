Всемирный банк оценил уровень бедности в России

Директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн заявил, что меры российских властей по поддержке экономики достигли своей цели. Об этом сообщается РИА «Новости».

По его словам, они оказались доступными для бюджета и позволили предотвратить возможный в результате кризиса рост бедности.

Селигманн добавил, что доля бедного населения находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, согласно которому ВВП снизится на 4%, за чертой уровня бедности окажутся около 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%.

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