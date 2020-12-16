В Москве безработица ниже по сравнению с другими крупными городами мира

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве по сравнению с другими крупнейшими городами мира в разы меньше безработицы. Его слова приводит РИА «Новости».

«Пандемия серьезно ударила по рынку труда. Тем не менее, даже если сравнивать уже другие города, по сравнению с такими ведущими городами, как Лондон, Берлин, Нью-Йорк, безработица в Москве просто в разы меньше», — сказал он.

По словам градоначальника, за последние месяцы были трудоустроены 70 тысяч москвичей.

Собянин выразил уверенность, что Москва преодолеет общеэкономические сложности и уровень безработицы вернется на прежнюю отметку.

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