Кабмин подготовил решения для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило все необходимые решения и меры для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания», — сказал он, открывая заседание кабмина.

Премьер добавил, что также были подготовлены меры системного характера.

Ранее президент России Владимир Путин выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. По его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что возьмет проблему под личный контроль. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минсельхоз начали совместную работу над снижением цен на базовые продукты питания.

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