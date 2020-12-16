Рубль незначительно растет к доллару

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Рубль незначительно растет к доллару и понижается к евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара опускается на 4 копейки, до 73,44 руб.

Евро поднимается на 2 копейки, до 89,26 руб.

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