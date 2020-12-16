Особые экономические зоны появятся в Омске и Красноярском крае

В Красноярском крае и Омске будут созданы две особые экономические зоны (ОЭЗ), сообщается на сайте правительства России.

Создание ОЭЗ было одобрено на заседании специальной рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства — полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Реализация проекта «Енисейская Сибирь», в состав которого войдет ОЭЗ «Красноярская технологическая долина», «позволит сконцентрировать на единой площадке производственные мощности в сфере алюминиевой промышленности», отметили в кабмине. К 2030 году в ОЭЗ Красноярского края планируется сформировать не менее 1 300 рабочих мест и привлечь свыше 16 млрд руб. инвестиций.

В рамках ОЭЗ «Авангард» в Омске будут реализованы проекты в сфере нефтехимии. К 2030 году будет сформировано не менее 734 рабочих мест, осуществлено более 23 млрд руб. инвестиций, говорится в сообщении.

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