Голландские розы начали выращивать под Новосибирском

Первое за Уралом производство роз голландской селекции открыли под Новосибирском, передает РИА «Новости».

Первую очередь производства роз на срез открыл в среду тепличный комплекс «Новосибирский».

«Мы поставляем и обеспечиваем всю территорию от Новосибирска до Владивостока овощами. А сейчас то же самое будем делать с цветами», — сказал учредитель комплекса Борис Горкунов.

Он уточнил, что в течение ближайших пяти лет весь тепличный комбинат площадью 16 га планируется перепрофилировать с производства овощей на цветы, которые будут поставлять в регионы Сибири и Дальнего Востока. К 2022 году там планируют выращивать до 7 миллионов роз в год.

Сейчас в России производится только 15% от общего объема продаж цветов, остальное завозится из-за рубежа, добавил Горкунов.