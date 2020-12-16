Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в декабре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта Работа.ру.

До 200 тысяч рублей в месяц готовы выплачивать анестезиологу-реаниматологу. В его обязанности входит умение оказывать экстренную помощь, проводить интенсивную терапию и реанимацию, мониторить и анализировать витальные функции организма. Специалисту предстоит работать в «красной зоне» с больными коронавирусом.

В IT-сфере традиционного готовы предложить высокий оклад. Старший PHP-разработчик может получать до 300 тысяч рублей в месяц в компании, развивающей партнерскую юридическую сеть. От него требуется опыт работы не менее трех лет, способность разрабатывать и внедрять глобальные инфраструктурные сервисы, настраивать и оптимизировать процессы сборки обновлений. Digital-маркетолог с опытом работы от двух лет может получить зарплату от 130 тысяч рублей. Соискателю предстоит заниматься медиапланированием, запуском и ведением кампаний в «Яндекс.Директ», Google AdWords, работать с веб-аналитикой.

Высокую зарплату готовы предложить опытному барберу в мужском салоне красоты. Кандидат может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей в зависимости от числа смен. Он должен будет выполнять качественные мужские стрижки и владеть разными техниками бритья.

От 180 тысяч рублей в месяц может заработать ипотечный брокер. Ему предстоит консультировать клиентов и продавать услуги компании, вести переговоры и подписывать документы. До 120 тысяч рублей готовы платить швеи с опытом работы от трех лет, готовой шить модную спортивную одежду. При необходимости работодатель предоставит сотруднику жилье.

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