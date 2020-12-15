Лукашенко: Минск погасил долг перед Россией за газ в размере $200 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск погасил долг перед Россией за газ в размере $200 млн, передает РИА «Новости».

По его словам, долг был погашен за счет кредита, который республика получила от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Лукашенко отметил, что изначально планировал вложить полученные в кредит $500 млн в развитие экономики, но вторая волна пандемии коронавируса изменила эти планы.

«А тут вторая волна началась, и я 200 млн оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 млн отдал врачам на COVID», — сказал белорусский лидер.

Ранее Минэнерго Белоруссии сообщило, что Минск полностью рассчитался с российской компанией «Газпром» за поставки газа в январе-сентябре 2020 года.

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