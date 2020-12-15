Белорусская компания приостановила экспорт нефти через Литву

Белорусская компания временно остановила экспорт нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы на Балтике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское госпредприятие Klaipedos nafta.

«Компания BNK (UK) Limited (Великобритания), принадлежащая крупнейшему белорусскому экспортеру ЗАО «Белорусская нефтяная компания», уведомила нас о временной приостановке торговли нефтепродуктами», — заявили в Klaipedos nafta.

Там отметили, что данное решение белорусской компании обусловлено политическими мотивами, поскольку с экономической точки зрения использование инфраструктуры Клайпедского порта для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов наиболее выгодно.

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