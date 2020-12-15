Фиксированные цены на сахар и масло введут только до Урала

Фиксированные цены на сахар и масло будут введены на территории России до Урала. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что в субъектах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты.

Евтухов объяснил такое решение дорогой транспортной логистикой.

«Плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — сказал замминистра.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия страны.

Одно их них касается заключения специальных соглашений между производителями и торговыми сетями о фиксации цен на определенные виды товаров.