В АТОР назвали город, куда можно будет приехать на Новый год вместо Петербурга

Казань может принять московских туристов, ранее планировавших отправиться в Санкт-Петербург и другие «закрывающиеся» города РФ на новогодние каникулы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в Казани в праздники не запрещена работа кафе и ресторанов. Работа всех заведений общественного питания в новогоднюю ночь будет разрешена до трех часов утра 1 января. Гостям будет предложен праздничный ужин и полноценная шоу-программа.

Отмечается, что в Казани функционируют гостиницы, работают музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до 12 часов ночи.

В АТОР считают, что на Новый год в Казань приедет много москвичей.

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