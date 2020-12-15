В Минпромторге рассказали, где будут фиксированные цены на сахар и масло

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что на территории до Урала включительно будут действовать фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. Как сообщает «Интерфакс», в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты.

«Фиксированные цены, мы об этом неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше, для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — говорится в сообщении.

По его словам, это связанно с дороговизной логистики, «и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое».

Раннее премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы о стабилизации цен на социально значимые продукты. Так, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба будут заключать с производителями продовольствия и торговыми сетями соглашения для снижения и поддержки на нормальном уровне цен на некоторые товары, в числе которых сахар и подсолнечное масло.

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