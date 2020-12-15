Минпромторг: предпосылок для последующего роста цен на продукты в РФ нет

Предпосылок для роста цен на социально значимые продукты питания в России после стабилизации стоимости ряда товаров нет. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Наша задача — внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет», — сказал он во вторник, 15 декабря.

Раннее премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы о стабилизации цен на социально значимые продукты. Так, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба будут заключать с производителями продовольствия и торговыми сетями соглашения для снижения и поддержки на нормальном уровне цен на некоторые товары, в числе которых сахар и подсолнечное масло.

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