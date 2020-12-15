В Госдуме назвали три фактора, неблагоприятно сказавшихся на экономике РФ в 2020 году

Пандемия коронавируса, цены на углеводороды и санкции неблагоприятно сказались на экономике России в 2020 году. Об этом рассказал в эфире «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

По его словам, Россия оказалась в особом положении, поскольку с нее сняли санкции, введенные еще в 2014 году. COVID-19 особенно повлиял на российскую экономику. Кроме того, в текущем году Саудовская Аравия выступила инициатором «турбулентности цен» на углеводороды.

Тем не менее, несмотря на эти факторы, РФ удалось преодолеть все отрицательные прогнозы, которые были по экономике, по количеству безработных, по кризису в малом и среднем бизнесе, а также по бюджету, сказал председатель комитета ГД.

Жигарев также добавил, что Россия обладала финансовой стабилизационной подушкой, а также мерами поддержи, которые приняли президент, правительство и Госдума.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Последствия пандемии оценим только в начале 2021 года»

— Угрозы нет: почему в России не возникнет «ипотечный пузырь»

— Временное укрепление: что будет с рублем в конце года