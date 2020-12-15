В России одобрена новая методика расчета МРОТ
Елизавета Мележенкова
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, на грядущий год он будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год и запрещающей снижать размер МРОТ поправки.
Уточняется, что в 2021 году показатель составит 42% от медианной зарплаты и будет равен 12 792 руб. Теперь законопроекту предстоит пройти третье чтение.
В настоящий момент МРОТ исчисляется, отталкиваясь от потребительской корзины, и составляет 12 130 руб.
Как стало известно ранее, депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму поправки, которые запрещают снижать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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