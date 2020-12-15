ЕС выделит €500 млн для получения вакцин от COVID-19 развивающимися странами

Европейский Союз 15 декабря подписывает соглашения о выделении €500 млн для покупки и доставки 1 млрд доз вакцин от COVID-19 в развивающиеся страны. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

«1 млрд доз вакцин для стран с низким и средним уровнем доходов — это наша глобальная задача. Сегодня мы подписываем соглашения на сумму в 500 млн евро для достижения нашей цели», — заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен также добавила, что данное финансирование проходит в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX по обеспечению всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19.

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