Официальный курс евро составил 89,18 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 16 декабря повысился на 59,99 коп. и составил 89,1846 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара увеличился на 51,81 коп. и достиг 73,4453 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 55,5 коп., до 80,528 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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