РФПИ: Россия не поставляла вакцину «Спутник V» в Северную Корею

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не обсуждал с КНДР возможность поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ, ответственного за продвижение и производство вакцины за рубежом.

По его словам, Северная Корея никогда не обращалась в фонд с вопросом закупки вакцины «Спутник V» и не заключала никаких контрактов.

Ранее японская газета «Асахи» со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая сообщила, что КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса. Первые прививки были сделаны сотрудникам госструктур и руководству страны.

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