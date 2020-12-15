Самолет МС-21 совершил первый полет с двигателем ПД-14

Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 во вторник, 15 декабря, совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Отмечается, что полет был совершен на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут», который входит в состав ОАК Госкорпорации «Ростех».

Самолет пробыл в воздухе 1 час 25 минут.

Ранее стало известно, что иностранные поставщики перестали поставлять комплектующие для МС-21.

Президент России Владимир Путин назвал хамством действия зарубежных партнеров и объяснил их недобросовестной конкуренцией. Глава государства все же выразил уверенность, что российские производители самостоятельно закончат работу над самолетом.

МС-21 — перспективный российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет он совершил 28 мая 2017 года.

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