Самолет МС-21 совершил первый полет с двигателем ПД-14
Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 во вторник, 15 декабря, совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».
Отмечается, что полет был совершен на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут», который входит в состав ОАК Госкорпорации «Ростех».
Самолет пробыл в воздухе 1 час 25 минут.
Ранее стало известно, что иностранные поставщики перестали поставлять комплектующие для МС-21.
Президент России Владимир Путин назвал хамством действия зарубежных партнеров и объяснил их недобросовестной конкуренцией. Глава государства все же выразил уверенность, что российские производители самостоятельно закончат работу над самолетом.
МС-21 — перспективный российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет он совершил 28 мая 2017 года.
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