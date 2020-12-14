В Минпромторге не ожидают дефицита товаров из-за стабилизации цен

В Минпромторге России заверили, что дефицита социально значимых товаров в стране из-за сдерживания цен не будет. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, запасов на складах более чем достаточно по основной потребительской корзине. Замглавы министерства отметил, что торговые сети еще с весны сделали как минимум двухмесячные запасы.

«Дефицита из-за фиксации цен на социально значимые товары не будет», — заявил Евтухов.

Он добавил, что цены на такие товары будут зафиксированы как минимум до конца первого квартала следующего года.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков до этого заявил, что у российских ретейлеров нет проблем с запасами продуктов.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.

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