Около 60 крупных торговых сетей в РФ готовы подписать соглашение о стабилизации цен
Порядка 60 крупных российских розничных сетей выразили готовность заключить соглашение о стабилизации цен. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-24» в понедельник, 14 декабря, сделал статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
Он отметил, что в настоящее время к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей, а также Масложировой союз России и Союз сахаропроизводителей РФ.
Как сообщалось, торговые сети заключат соглашения о стабилизации цен с производителями сахара и подсолнечного масла в пятницу, 18 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.
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