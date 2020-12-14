ТАСС: cоглашения о стабилизации цен на масло и сахар будут заключены 18 декабря
Антон Демидов
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В пятницу, 18 декабря, торговые сети заключат соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла. Об этом ТАСС рассказал источник.
«Подписание соглашений 18-го числа», — сообщил собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.
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