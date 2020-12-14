Белоусов поручил ежедневно проверять цены на молоко, яйца и масло

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ежедневно мониторить цены на социально значимые товары. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Белоусов провел первое заседание межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты.

«Даны поручения по организации ежедневного мониторинга потребительских цен на социально значимые товары», — говорится в сообщении.

К социально значимым товарам, согласно постановлению правительства, относятся некоторые виды мяса и рыбы, масло, яйца, крупы, картофель, чай и другие товары.

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