В России кадастровые работы подешевеют в 10 раз
В России появятся новые заказчики комплексных кадастровых работ, что снизит стоимость таких работ в 10 раз. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщила пресс-служба Росреестра.
В настоящий момент кадастровые работы финансируются из местных бюджетов и региональных и федерального бюджетов. Их заказчиками выступай органы местного самоуправления.
Закон позволяет заказывать кадастровые работы физическим и юридическим лицам и оплачивать их внебюджетными средствами.
В Росреестре уточнили, что при комплексных кадастровых работах снижается вероятность ошибки, потому что в один момент уточняются границы группы участков.
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