В России кадастровые работы подешевеют в 10 раз

В России появятся новые заказчики комплексных кадастровых работ, что снизит стоимость таких работ в 10 раз. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщила пресс-служба Росреестра.

В настоящий момент кадастровые работы финансируются из местных бюджетов и региональных и федерального бюджетов. Их заказчиками выступай органы местного самоуправления.

Закон позволяет заказывать кадастровые работы физическим и юридическим лицам и оплачивать их внебюджетными средствами.

В Росреестре уточнили, что при комплексных кадастровых работах снижается вероятность ошибки, потому что в один момент уточняются границы группы участков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Регуляторная гильотина затупилась: когда бизнес дождется перемен

— МегаФон запускает обновленный сервис для учета земельных участков

— Московская область переходит на цифровую систему учета имущества