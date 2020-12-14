Россия и ОАЭ обсуждают вопрос производства вакцины «Спутник V»

Россия и Объединенные арабские эмираты обсуждают возможность лицензионного производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС.

«У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ОАЭ сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V», обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины», — уточнил российский министр.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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