Власти РФ допускают введение пошлин на вывоз подсолнечного масла

Российские власти предусмотрели возможность введения пошлин на вывоз подсолнечного масла, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников. Его слова приводит РИА «Новости».

Проект постановления о введении пошлин на экспорт масла будет представлен в правительство, рассказал глава МЭР. При этом он подчеркнул, что применение данной меры рекомендуется лишь в случае нарушения соглашений с производителями.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.

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