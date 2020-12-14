Мишустин поддержал идею МЭР снизить планку колебаний цен на значимые продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социально значимые продукты в 10%. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России предложило правительству снизить планку колебаний цен в 10% вместо действующих 30% на социально значимые товары, об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

«При росте цен на треть за 30 дней мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах и конкретно на социально-значимые товары. Такое право у нас действительно есть», — сказал Мишустин.

По его словам, «когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит», это говорит о том, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры.

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