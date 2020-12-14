Песков: кабмин должен изложить набор мер для регулировки цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают набора мер для регулировки цен.

По его словам, сначала правительству предстоит составить соответствующий перечень инструментария, а затем представить его президенту.

«Давайте дождемся», — заключил представитель Кремля.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин весьма остро обратил внимание на проблему цен и сформулировал конкретное поручение по этому поводу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство должно принять конкретные меры для эффективного сдерживания цен на базовые продукты. Он добавил, что сбой в контроле за ростом цен на продукты в стране допустили ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры.

9 декабря на совещании Путин отметил, что в стране выросли цены на базовые продукты питания, в том числе на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не связано с пандемией коронавируса, и назвал происходящее попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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