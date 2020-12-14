Соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло заключат до 20 декабря

Соглашения с российскими производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен будут заключены до 20 декабря, заявил глава Министерства экономического развития России Максим Решетников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соглашения будут действовать до конца первого квартала следующего года, отметил министр. За исполнением договоренностей будет следить Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три месяца без роста: как в России ограничат цены на продукты