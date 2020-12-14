Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Российское правительство продлило продовольственное эмбарго до конца следующего года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран запрещен до 31 декабря 2021 года, указано в документе.

В перечень стран входят США, члены Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Кроме того, отдельно в списке указана Великобритания, которая со следующего года окончательно покидает ЕС.

Продовольственное эмбарго было введена российскими властями в 2014 году в ответ на введение рядом стран антироссийских санкций.

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