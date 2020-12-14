В Роскачестве рассказали, как выбрать искусственную елку

В Роскачестве рассказали, что правильное хранение и использование помогут искусственной елке прослужить до 10 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Однако, отметили в Роскачестве, очень важно качество дерева. При покупке елки следует проверять ветки и корпус на наличие трещин или разломов, а также исследовать комплектацию в коробке.

«Обхватите ветку рукой и проведите против «роста» – выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре», — говорится в сообщении.

Кроме того, стоит воздержаться от приобретения елки, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад (5 и более), так как материал может стареть.

Также важно обратить внимание на этикетку. На ней должны быть на русском языке указаны название изделия, изготовитель, дата выпуска, срок эксплуатации, материал, из которого изготовлено изделие; условия эксплуатации и предостережения, а также штрихкод для идентификации.

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