Банкир ожидает снижения курса доллара до 65 рублей

Курс доллара в долгосрочной перспективе может снизиться до 65 рублей, считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Рубль недооценен <...> я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей [за доллар]», – заявил Якобсен.

По словам банкира, следующий год «станет годом сырьевых товаров». Он подчеркнул, что в этой сфере у России есть значительные мощности, которые дадут ей преимущество.

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