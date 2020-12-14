Банкир ожидает снижения курса доллара до 65 рублей
Полина Рутковская
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Курс доллара в долгосрочной перспективе может снизиться до 65 рублей, считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
«Рубль недооценен <...> я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей [за доллар]», – заявил Якобсен.
По словам банкира, следующий год «станет годом сырьевых товаров». Он подчеркнул, что в этой сфере у России есть значительные мощности, которые дадут ей преимущество.
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