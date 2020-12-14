«Билайн» уступил Tele2 третье место на рынке по числу абонентов

«Вымпелком» потерял третье место на телекоммуникационном рынке по размеру абонентской базы. Количество клиентов оператора по итогам III квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9% до 49,7 млн человек, сообщает газета «Известия».

За последние четыре года «Билайн» растерял почти 20% абонентов, на конец 2015 года клиентская база компании насчитывала 59,8 млн человек.

При этом Tele2 в III квартале сравнялся с «Билайном» по количеству абонентов в России, сообщили «Известиям» два источника на телекоммуникационном рынке. Еще два собеседника газеты, считают, что Tele2 обогнал «Билайн» по числу клиентов. Эти данные учитывают «виртуальных» абонентов Tele2, совместные проекты с «Ростелекомом», Сбербанком, «Тинькофф» и МТТ.

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