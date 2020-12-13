Экономист обвинил Киев в желании «удушить» украинцев

Украинские власти стремятся к коллапсу платежеспособности граждан и бизнеса страны, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Такое мнение он высказал в своей статье для издания «Главред».

По мнению экономиста, власти страны «решили удушить украинцев» и «подгоняют локдаун» из-за новой коронавирусной инфекции, который пагубно скажется на сфере услуг и торговле.

«А ведь в этом экономическом секторе занято огромное количество украинцев – они вынужденно останутся без работы и без зарплат», – подчеркивает Гончаров.

Кроме того, эксперт обращает внимание на увеличение стоимости газа и электроэнергии для потребителей.

«Облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, в результате суммы в наших платежках увеличатся в разы», – отмечает экономист.

Сложившаяся ситуация может привести к резкому снижению покупательной способности и платежеспособности украинцев, а за этим последует коллапс, уверен Гончаров.

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