Германия выделит почти €500 млн на борьбу с изменением климата
Германия выделит почти €500 млн, чтобы помочь другим странам в борьбе с изменением климата. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет ТАСС.
«Все государства должны быть в состоянии профинансировать необходимые инвестиции в области защиты климата. Германия намерена выделить дополнительно почти €500 млн», — сказала Меркель.
Она также призвала международное сообщество финансировать меры по борьбе с изменением климата.
Также Меркель подчеркнула, что Германия выполнит свое обещание и к 2020 году будет выделять до €4 млрд в год на климатические проблемы.
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