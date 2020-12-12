Всемирный банк выделил Украине еще $300 млн для преодоления последствий пандемии

Всемирный банк предоставил Украине кредит еще на $300 млн для преодоления последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на странице ВБ в Facebook.

В заявлении банка уточняется, что денежные средства были направлены для реализации проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

Там также заявляется, что финансовая поддержка будет направлена малообеспеченным семьям через украинскую госпрограмму социальной помощи.

Всемирный банк подчеркивает, что средства были выделены, чтобы не допустить перехода за черту бедности 1 млн граждан Украины.

Ранее 30 апреля совет директоров ВБ также принял решение о выделении Украине $150 млн.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 71 млн заболевших, свыше 49,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».