Баржа «Фортуна» возобновила строительство «Северного потока — 2»
Валерия Исполатова
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Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.
В компании рассказали, что баржа уложит участок газопровода длиной 2,6 км.
Строительные работы проходят в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м.
В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что строительство идет в соответствии с полученными разрешениями.
Ранее США призывали Германию наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2».