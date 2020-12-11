Баржа «Фортуна» возобновила строительство «Северного потока — 2»

Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В компании рассказали, что баржа уложит участок газопровода длиной 2,6 км.

Строительные работы проходят в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что строительство идет в соответствии с полученными разрешениями.

Ранее США призывали Германию наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2».