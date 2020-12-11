Туристам могут разрешить перенести туры с кешбэком до конца 2021 года

Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Согласно документу, при введении режима повышенной готовности или ЧС на территории субъекта России, где предоставляется туристская услуга или где проживает турист, тур можно будет перенести на более поздний срок.

Этот срок будет определяться дополнительно по соглашению между туристом и юридическим лицом, предоставляющим туристскую услугу, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился по 5 декабря. В это время клиенты смогли приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января включительно.

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