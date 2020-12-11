Эксперт рассказал, когда завершится строительство «Северного потока — 2»

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено в течение трех месяцев. Об этом «Известиям» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

По его словам, если суда-трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский» будут работать одновременно, то для завершения укладки подводной части обеих ниток «Северного потока — 2» потребуется от одного до полутора месяцев.

В случае, если строительством будет заниматься только «Фортуна», проект будет реализован в срок до трех месяцев, считает эксперт.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство газопровода возобновилось.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.