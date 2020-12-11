Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет спад экономики

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад, передает РИА «Новости».

Он указал, что социальные и экономические последствия от пандемии коронавируса продолжают расти. По словам генсека организации, никакая вакцина от COVID-19 не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен.

«Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — сказал Гутерреш во время выступления на форуме Нобелевской премии.

По его словам, на планете в настоящее время растет уровень крайней бедности и угрозы голода.

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