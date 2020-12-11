Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет спад экономики
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад, передает РИА «Новости».
Он указал, что социальные и экономические последствия от пандемии коронавируса продолжают расти. По словам генсека организации, никакая вакцина от COVID-19 не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен.
«Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — сказал Гутерреш во время выступления на форуме Нобелевской премии.
По его словам, на планете в настоящее время растет уровень крайней бедности и угрозы голода.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ООН: мир ожидает тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис
— Песков выразил надежду на менее сильное падение экономики в 2021 году