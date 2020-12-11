В Москве откроют крупнейшее в стране производство вакцины «Спутник V»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ежемесячно будут выпускать около 10 млн доз вакцины «Спутник V» на заводе компании «Р-Фарм». Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, завод будет открыт в технополисе «Москва» в ближайшие недели. Мощностей предприятия хватит не только для жителей столицы, но и для десятков других субъектов РФ.
«Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 млн единиц вакцины в месяц. Это означает, что это будет одна из самых крупных площадок в России», — отметил градоначальник.
Создание завода для выпуска вакцины «Спутник V» является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». Площадь предприятия составит 27 тыс. кв. м. На заводе будет создано порядка 500 рабочих мест.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Добровольно и бесплатно: Путин объявил о начале массовой вакцинации
— Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Казахстане 22 декабря
— Россия готова к производству вакцины от коронавируса в Алжире