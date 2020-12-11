В Москве откроют крупнейшее в стране производство вакцины «Спутник V»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ежемесячно будут выпускать около 10 млн доз вакцины «Спутник V» на заводе компании «Р-Фарм». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, завод будет открыт в технополисе «Москва» в ближайшие недели. Мощностей предприятия хватит не только для жителей столицы, но и для десятков других субъектов РФ.

«Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 млн единиц вакцины в месяц. Это означает, что это будет одна из самых крупных площадок в России», — отметил градоначальник.

Создание завода для выпуска вакцины «Спутник V» является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». Площадь предприятия составит 27 тыс. кв. м. На заводе будет создано порядка 500 рабочих мест.

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