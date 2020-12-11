Названы популярные подарки на Новый год среди россиян

Россияне интересуются электроникой и товарами для дома в качестве подарков на Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет».

Специалисты изучили потребительских спрос накануне прошлого Нового года в период с 1 по 31 декабря.

Наибольший рост спроса приходился на электронику, с 9 по 23 декабря количество заказов гаджетов выросло в 2 раза. Наиболее частыми покупками оказалась портативная техника — наушники и умные колонки.

Вторыми по популярности стали товары для дома. Чаще всего россияне покупали посуду, наборы ножей, сковород, стопок, столовые сервизы.

На третьем месте оказались товары для красоты. Самыми популярными продуктами стали средства ухода за лицом, телом и волосами — маски для лица, патчи для глаз, филлеры для волос.

Также в декабре был отмечен спрос на бытовую технику. Чаще всего россияне приобретали электрические зубные щетки, напольные весы, машинки для стрижки.

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