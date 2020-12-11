Минстрой предрек российским субъектам рост цен на жилье

Минстрой рассчитал, что средняя рыночная цена квадратного метра жилья в грядущем году составит 49 173 рубля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ».

Как уточняется, такой показатель выше аналогичного во втором полугодии текущего года на 539 рублей.

Аналитики полагают, что наибольший рост цен на жилье будет в Москве и в регионах Дальнего Востока, где составит от 8 до 9,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Стоимость недвижимости станет меньше лишь в Бурятии, где ожидается снижение с 78,18 тысяч до 61,26 тысяч рублей. При этом неизменными цены на жилье останутся в 34 субъектах страны.

Ранее стало известно, что в грядущем году цены на квадратный метр в российских новостройках могут вырасти на 10–12%.