Туроператор «Русь-тур» заявил о прекращении работы

Специализировавшийся на турах в Китай туроператор «Русь-Тур» исключен из единого федерального реестра после того, как компания направила в Ростуризм заявление о прекращении деятельности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«7 декабря ООО «Русь-Тур» направило в Ростуризм заявление о прекращении деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным», — говорится в сообщении.

В Ростуризме отметили, что исключение организации из реестра туроператоров позволит инициировать механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию.

«В случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации «Турпомощь». В адрес страховой компании и «Турпомощи» Ростуризм готовит соответствующие обращения», — говорится в сообщении.

«Русь-Тур» является моно-туроператором, специализирующимся на китайском направлении. Компания работала на рынке с 1992 года.

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