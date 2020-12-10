Мишустин раскритиковал правительство из-за рост цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты, передает РИА «Новости».

По его словам, чиновники «упустили ситуацию», что привело к подорожанию товаров.

В частности, как отметил глава правительства, за это несут ответственность Федеральная антимонопольная служба и ряд министерств.

Мишустин подчеркнул, что ФАС должна противодействовать картелям, Минэкономразвития — следить за изменениями цен и таможенными пошлинами, Минсельхоз — за ценами производителей и субсидиями, а Минпромторг должен отвечать за работу с сетями розничной торговли.

Премьер отметил, что работа этих ведомств дала сбой, который необходимо устранить. Отдельно он обратился к вице-премьерам Андрею Белоусову, Юрию Борисову и Виктории Абрамченко и призвал их своевременно принимать необходимые меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуаций, когда населению не хватает средств на еду.