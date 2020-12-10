Мишустин заявил о сбое в контроле за ростом цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 10 декабря заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить», — подчеркнул премьер.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании 9 декабря отметил, что в стране выросли цены на базовые продукты питания, в том числе на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не связано с пандемией коронавируса, и назвал происходящее попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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